Istituto Comprensivo “L. De LORENZO” di VIGGIANO, Premiazione concorso “ AlfabetiAMO il Benessere Psicologico”

Ieri, 6 giugno 2022, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso artistico “AlfabetiAMO il Benessere Psicologico” promosso dall’Ordine degli Psicologi della Basilicata e dall’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata.

Gli alunni della classe 2B della Scuola secondaria di primo grado dell’IC “L. De Lorenzo” di Viggiano sono stati premiati quali vincitori del concorso alla presenza della Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata, la dr.ssa Luisa Langone e della Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, la dr.ssa Claudia Datena.

Gli alunni hanno accolto con entusiasmo la partecipazione a tale concorso scrivendo una poesia dal titolo “Resilienza”, le cui parole principali scelte nell’alfabeto sono“Resilienza” ed “ Empatia”. Tale produzione è stata introdotta da un incontro con la psicologa scolastica, la dr.ssa Claudia Cappelli, in cui sono stati trattati i temi scelti dagli alunni tramite brain storming, la condivisione di esperienze e familiarità.

Temi di vitale importanza in un periodo delicato come questo in cui ci troviamo, che ha messo a dura prova gli adolescenti, testando le loro capacità di coping, resilienza ed equilibrio psico-fisico e, certamente, argomenti utili per tornare con serenità e forza ad affrontare la vita quotidiana.