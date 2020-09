Iscrivetevi al gruppo WhatsApp di Gazzetta della Val d’Agri e sarete sempre informati in tempo reale sulle notizie del territorio. Aderire è semplicissimo, basta utilizzare l’icona in basso a destra sul nostro sito internet, oppure cliccando qui e si entra subito nella community del giornale.





L’iniziativa ha già raccolto molte adesioni. Con questo gruppo i destinatari ricevono dalla nostra redazione le breaking news, possono rispondere e commentare, ma i loro messaggi saranno visibili solo a noi. E ciò per evitare che i cellulari impazziscano con centinaia di notifiche.





“WhatsApp consentirà un dialogo immediato e costante fra il giornale e i lettori. Noi forniremo con garbo le notizie dell’ultima ora, al massimo cinque al giorno, mentre i lettori potranno inviarci segnalazioni, fotografie, video e anche auguri o anniversari. Dopo il sito, Facebook e Telegram non poteva mancare questo strumento di comunicazione, ormai utilizzato da tutti, che ci auguriamo possa avvicinare ancora di più la gente al giornale.

“L’obiettivo è quello di rendere sempre più attivo il ruolo dei lettori. I tempi in cui i giornali di facevano chiusi in torri d’avorio sono finiti. I lettori sono sempre più utenti, che hanno voglia di interagire e di fare sentire la propria voce. Inoltre, WhatsApp è uno strumento agile per inviare foto, video e messaggi alla redazione”.