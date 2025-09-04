“Io Brigante”, al “Parco della Grancia”, il monologo dell’attore Erminio Truncellito – Video

Tra le tantissime iniziative artistiche messe in campo, questa estate, all’interno del “Parco della Grancia“, di Brindisi di Montagna (Pz), anche lo spettacolo del noto attore lucano, Erminio Truncellito.

Si tratta del monologo “Io, Brigante“, di Basilide Del Zio, tratto dalla biografia del noto brigante lucano, Carmine Crocco, con le sue confessioni dalle carceri di Santo Stefano, una struttura penitenziaria in disuso, costruita, sull’isola, tra il 1.755 e il 1.795, che diventano occasione per un vero e proprio viaggio nei momenti cruciali della propria vita che, ne, hanno determinato, segnandola, la sua esistenza di uomo prima, e di conseguenza, di noto brigante, successivamente.

Truncellito, oltre ad esserne interprete, ha anche curato l’adattamento, inserendo ballate della tradizione orale, da lui interpretate e arrangiate, alla chitarra, da Livio Truncellito che è anche voce corista.

Insomma, uno spettacolo assolutamente da non perdere, in programma alle ore 15:45, circa, nella bellissima location teatrale all’aperto, dove, nel corso della serata, potrete assistere anche allo spettacolo “La Storia Bandita“, edizione 2025.

Sul palco teatrale, circa 150 figuranti e numerosi attori lucani che allieteranno momenti di grande spettacolo, grazie all’eccellente regia di Gianpiero Francese.

Rocco Becce