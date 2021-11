Investire in Bitcoin: una piccola guida passo dopo passo

Ciò che fino a qualche anno fa sembrava una realtà dedicata ai soli conoscitori del linguaggio informatico, oggi è tra i trend più discussi: stiamo parlando di monete digitali.

Il concetto che ruota attorno al mondo di Bitcoin e delle altre criptovalute basate sulle tecnologie blockchain è il valore che assume un informazione, tradotta in codici e parte di una catena di blocchi. Nonostante non sia così semplice la comprensione di questa nuova tecnologia, sono ormai milioni le persone in tutto il mondo che acquistano o scambiano valute digitali.

La fama di Bitcoin ha raggiunto governi e mass media, tanto da essere riconosciuta come valuta legale in El Salvador, ancorata però al dollaro.

Il 2021 è un anno importante quindi per Bitcoin, motivo per il quale un argomento ampiamente discusso da qualche tempo è la tassazione delle criptovalute nel nostro Paese e non solo.

Il valore dei Bitcoin è andato alle stelle nell’ultimo anno, un lato positivo che rende la criptovaluta molto interessante da un punto di vista di investimento.

Per iniziare a fare trading in questo settore è necessario scegliere le piattaforme giuste, affidandosi a un sistema sicuro e facile da usare, soprattutto se si è alle prime armi in questo settore.

È quindi importante monitorare la quotazione delle criptovaluta, in maniera tale da cogliere il momento migliore per acquistarne un’altra o venderla.

Scegli la piattaforma di trading adatta

Fare trading in generale non è semplice e in un certo senso lo è ancora meno nel mondo delle criptovalute data la natura digitale di queste monete.

Potrebbe essere utile leggere qualche articolo e seguire i migliori investitori di Bitcoin per imparare a conoscere meglio questi nuovi strumenti informatici, che se utilizzati nel modo corretto assicurano ottimi profitti.

Il primo passo per iniziare a investire con le criptovalute consiste nello scegliere una piattaforma online che permetta di acquistare monete virtuale o fare trading speculando sul ribasso o il rialzo del suo valore.

In entrambi i casi per la registrazione a queste piattaforme deve essere confermata la propria identità ed è necessario effettuare un deposito di denaro reale, e poi si decide se acquistare e scambiare le valute virtuali, oppure fare puramente trading.

Le piattaforme sicure come Bitcoin Prime, hanno sviluppato un software che studia l’andamento del mercato per favorire investimenti accurati.

Apri un wallet per Bitcoin

Le valute digitali vengono conservate all’interno del portafoglio elettronico, il cosiddetto ‘wallet’ che conserva le tue criptovalute fino al momento di venderle o scambiarle.

Gli wallet non sono tutti uguali, alcuni sono a pagamento mentre altri no. Ci sono infatti i cold wallet e gli hot wallet; i primi sono quelli più complessi e richiedono una chiave privata, mentre gli hot wallet sono connessi alla rete e sono più semplici da usare.

Una volta scelta la piattaforma e il tipo di wallet che più si addice alle tue esigenze, puoi iniziare a fare trading con le criptomonete.

Ricorda che gli eventi mondiali, così come i governi e i mass media svolgono un ruolo talvolta decisivo non sono nella borsa tradizionale, ma anche nel settore delle monete virtuali.

Per investire nel modo corretto è quindi bene affidarsi a una piattaforma sicura, ma anche monitorare gli eventi mondiali e la quantità di Bitcoin che rimane in circolazione.

Perché investire in criptovalute

Investire in criptovalute comporta sempre un rischio, ecco perché è importante iniziare con un deposito non troppo alto, soprattutto nel caso in cui stai muovendo i primi passi in questo sistema. Se parliamo di Bitcoin, oggi la sua quotazione è molto alta e per acquistare la criptovaluta serve una certa somma. Lo stesso non accade se fai trading, in questo modo è possibile ottenere un profitto semplicemente studiando l’andamento del mercato, oppure affidandosi a broker professionisti.

Crea un account e inizia a fare trading con le criptomonete più popolari. Effettua la registrazione e apri il tuo portafoglio digitale. Chiedi aiuto agli esperti che collaborano con Bitcoin Prime e impara le nozioni base sulle monete digitali.

Personalizza i limiti di perdita e di profitto dei tuoi investimenti e imposta l’opzione di trading automatico per semplificare il tuo lavoro.

Il software di Bitcoin Prime è stato programmato per analizzare l’andamento delle valute virtuali, in modo tale da garantire il miglior investimento.