Intervista esclusiva al Professore Enrico Giovannini, ex Ministro ed ex Presidente Istat

Andrea Mario Rossi intervista il Prof. Enrico Giovannini (Ordinario di Statistica Economica, già Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Presidente dell’ISTAT), racconta la sua idea di ripartenza economica dopo il Covid e la collaborazione attiva con The European House-Ambrosetti per Think Tank Basilicata 2020.

Think Tank Basilicata vedrà l’atto conclusivo il 4 dicembre, nell’evento che si sarebbe dovuto tenere a Matera, e per l’emergenza sanitaria avverrà digitalmente:

SITO INTERNET https://eventi.ambrosetti.eu/ttbasilicata2020/