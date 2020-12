Intervista esclusiva al noto giornalista Gianni Riotta

Andrea Mario Rossi intervista il giornalista Gianni Riotta (Vice Presidente Esecutivo del Council of United States and Italy), racconta la sua visione di Sud e sviluppo con la collaborazione attiva di The European House-Ambrosetti per Think Tank Basilicata 2020.

Il prossimo evento di Think Tank Basilicata ci sarà il 4 dicembre, evento che si sarebbe dovuto svolgere a Matera, e per l’emergenza sanitaria avverrà digitalmente:

