Inosservanza misure sul “Coronavirus”: una persona denunciata e cinque attività commerciali sospese

A Lauria, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lagonegro (PZ) hanno deferito in stato di libertà un 41enne del luogo, responsabile di violazioni delle norme ambientali e illecito smaltimento di rifiuti speciali.

Nel dettaglio, i militari hanno sequestrato il terreno del soggetto, dell’estensione di circa un ettaro, sito in località “Cerase”, ove hanno accertato la consumazione dei reati.

L’azione degli operanti ha riguardato anche due escavatori e un camion di proprietà, sottoposti a sequestro, poiché utilizzati a tal fine.

L’intervento dei militari dell’Arma, impegnati nel controllo del territorio non solo a ridosso dei centri abitati o lungo le principali arterie viarie ma anche nelle zone più periferiche, è avvenuto allorquando gli stessi hanno notato nelle campagne di Lauria un autocarro di grosse dimensioni utilizzato per trasportare rocce e terra, destinate ad un seconda area di proprietà comunale, al momento ammassate sul fondo di proprietà, ove erano presenti i due escavatori e vari altri mezzi e materiali vetusti ivi abbandonati.

I Carabinieri hanno pertanto fermato l’attività di un 41enne del luogo, tra l’altro non consentita, per la sua tipologia, in questo delicato periodo dovuto al fenomeno epidemico “Coronavirus”.

Questi ha tentato di giustificare il lavoro riferendo ai militari di essere titolare di una ditta edile impegnata nel prelevare detto materiale dalla sua proprietà per riconvertirla e depositarla su di una discarica comunale, ormai in via di dismissione, ove erano in atto lavori per la copertura vegetale della stessa.

Gli accertamenti, condotti con l’ausilio della Stazione Carabinieri Forestale di Lauria, hanno fatto emergere evidenti trasgressioni alle norme ambientali, in quanto il responsabile stava movimentando terra e roccia che provenivano dallo scavo del suo terreno, su cui era stata emessa la concessione per un’opera edile, da riutilizzare illecitamente per il risanamento ambientale di un’altra area.





All’esito delle verifiche, il soggetto è stato deferito in stato di libertà dai Carabinieri all’Autorità Giudiziaria per le suddette violazioni, che hanno informato anche la locale amministrazione comunale circa quanto appurato nell’occasione.

Sempre a Lauria, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto alla chiusura per 5 giorni di altrettante attività commerciali, vale a dire una concessionaria di auto; un negozio di esposizione e vendita oggetti/opere d’arte; un fabbro; un bar – ristorante e un autolavaggio, i cui titolari, in evidente inosservanza delle disposizioni afferenti la sospensione delle imprese commerciali, considerate non essenziali, disposte dai provvedimenti governativi, hanno continuato ad esercitare deliberatamente le proprie attività.

Dati a livello nazionale

Controlli su 254.959 persone e 93.064 esercizi commerciali e attività, il 3 aprile, da parte delle Forze di polizia, sul rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Le persone sanzionate in via amministrativa per i divieti sugli spostamenti sono state 8.187; quelle denunciate per false ​attestazioni nell’autodichiarazione sono state 83 e quelle denunciate per violazione della quarantena 30.

I titolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati 136 e 29 i provvedimenti di chiusura delle attività.​

Nell’ambito dei controlli settimanali, dal 28 marzo al 3 aprile sono state 1.561.527 le persone controllate, e 612.682 gli esercizi commerciali.

Complessivamente, dall’11 marzo al 3 aprile 2020 sono state controllate 4.630.583 persone e 2.040.055 attività/esercizi commerciali.