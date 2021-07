Indice di gradimento dei Presidenti di Regione. Passo indietro di Bardi

Fra i governatori, Vito Bardi occupa “la casella di coda”, scrive Gianni Trovati sul “Sole 24 Ore”. Il presidente della Regione Basilicata, nella classifica della “governance poll”, ottiene un punteggio di 39%, 1,6 % per cento in meno rispetto al 40,6% ottenuto nel 2020.

Rispetto al giorno delle elezioni, la percentuale in meno per Bardi è pari al 3,2 per cento. In tale graduatoria, Bardi è 13/o: un consenso maggiore hanno perso altri quattro presidenti (Donato Toma, Christian Solinas, Vincenzo De Luca e Donatella Tesei).

Per quanto riguarda l’indice di gradimento dei sindaci delle città capoluogo di provincia, Domenico Bennardi – alla guida di Matera dal 2020 – ha perso il 10,5 per cento rispetto al giorno dell’elezione (57 rispetto a 67,5). Bennardi è al 22/o posto della classifica, insieme ad altri sette sindaci.

All’81/o posto – in condominio con altri otto sindaci – è Mario Guarente, primo cittadino di Potenza dal 2019. Guarente ha perso l’1,3 per cento rispetto al giorno dell’elezione (49 contro 50,3).

(ANSA).