Incontro Basilicata-Ministero per benefeci al territorio lucano

Si è tenuto stamani a Roma un incontro tra il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, l’assessore regionale all’ambiente ed energia, Cosimo Latronico e il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

Al centro della riunione il nuovo decreto PNRR, provvedimento al cui interno sono previste ulteriori semplificazioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e quello degli investimenti complementari. Il decreto legge del governo prevederà una semplificazione per l’iter autorizzativo degli impianti da fonti energetiche rinnovabili: rispetto a tale testo, la Regione Basilicata – condividendo l’auspicio dell’esecutivo Meloni di far diventare il sud un “hub” energetico – ha ribadito la necessità di riconoscere “benefici tangibili” ai territori che ospiteranno tali impianti, anche considerando l’apporto lucano alla produzione energetica nazionale da fonti rinnovabili, oltre che dagli idrocarburi.