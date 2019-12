Incontro Amministrazione – Cittadini a Villa d’Agri alle ore 18:00

Oggi 29 dicembre in Sala Consiliare a Villa d’agri alle ore 18:00, il Sindaco Marco Zipparri, gli Assessori e i Consiglieri Comunali di Marsicovetere incontreranno la popolazione. Un momento di confronto che vuole essere un’occasione per aggiornare su interventi, progetti e iniziative, oltre che una concreta opportunità per gli Amministratori aperti al confronto in modo diretto con i cittadini, ascoltando le opinioni, le segnalazioni e le proposte.