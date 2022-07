Incidente sull’autotrada A2, auto incastrata sotto tir: un ferito

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza della sede distaccata di Lauria in data odierna alle ore 05.50 circa, sono intervenuti sulla Autostrada A2 al km 139+300 per un incidente stradale.

I VV.F. giunti sul posto hanno trovato un’auto incastrata nella parte posteriore di un mezzo pesante che era fermo in una piazzola di sosta.

I VV.F. hanno dovuto scarcerare l’uomo che era alla guida della vettura utilizzando cesoia e divaricatore, per poi affidarlo alle cure del 118 sopraggiunto sul posto con eliambulanza.

La autostrada è stata chiusa il tempo necessario per lo svolgimento delle operazioni.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto Polizia Stradale, 118 e Anas.

