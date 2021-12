Incidente sulla Fondo Valle dell’Agri, grave il conducente

Incidente stradale sulla Statale 598 Fondo Valle dell’Agri, nel territorio di Sant’Arcangelo. In prossimità della corsia di decelerazione che porta alla statale 92, un Audi Q8 è uscita di strada, dove il conducente ha perso il controllo finendo lungo su un pendio. Dopo le prime cure del personale del 118 accorso sul luogo dell’incidente insieme alle forze dell’ordine, il conducente, è stato trasferito in elicottero al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Carlo” di Potenza, dove è stato ammesso in codice rosso.