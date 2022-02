I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, in data odierna alle ore 17.20 circa, sono intervenuti per incidente stradale sulla SS598 al Km 14 nel comune di Brienza (strada momentaneamente chiusa). Sono stati allertati dalla Centrale Operativa del 118, arrivati sul posto hanno trovato una Volkswagen Tiguan ed una Alfa Romeo Giulia coinvolte in uno scontro frontale.

I Vigili del fuoco per poter estrarre il conducente della Giulia hanno dovuto utilizzare divaricatori e cesoie, successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare l’insorgere di incendi. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale dal personale 118 presente sul posto.

I VV.F. sono intervenuti con il personale della sede Centrale e del distaccamento di Villa D’Agri con due autopompe e due fuoristrada per un totale di dieci unità.

Sul posto sono intervenuti Polstrada, Carabinieri, 118 e Anas.