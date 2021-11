I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, in data odierna alle ore 14.30 circa, sono intervenuti per incidente stradale sulla Potenza – Melfi all’uscita per lo Scalo di Pietragalla nel comune di Pietragalla (Pz). I VV.F. sono stati allertati dalla Centrale Operativa del 118, arrivati sul posto hanno trovato una Volkswagen Polo uscita di strada, che ha terminato la sua marcia contro un muro di sostegno. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare l’insorgere di incendi e contemporaneamente estratto l’uomo del ’66 rimasto incastrato a seguito del forte impatto. Il traumatizzato è stato trasportato in ospedale dal personale 118 già presente sul posto. I VV.F. sono intervenuti con un’autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità. Sul posto sono intervenuti Polstrada, Carabinieri, 118 e soccorso stradale.