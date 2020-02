Incidente stradale seguito da incendio dell’auto

I vigili del fuoco del Comando di Potenza sono intervenuti alle ore 20.35, del 18 febbraio 2020, per un incidente stradale sulla SS 95 VAR al chilometro 2, non distante dall’ingresso stradale di Tito. Una autovettura BMV, condotta da un uomo, pare abbia perso il controllo effettuando una carambola. Nelle prime fasi si è temuto che a seguito dell’urto si fosse sviluppato un principio di incendio. I vigili del fuoco giunti sul posto, hanno constatato che si trattava di vapore, proveniente dal motore, pertanto hanno messo in sicurezza il veicolo coinvolto evitando ulteriori sviluppi, la persona alla guida sembra non abbia subito conseguenze.

L’arteria è stata comunque sempre percorribile. Sul teatro incidentale sono accorsi anche i Carabinieri e il soccorso sanitario del 118.