Incidente stradale a Latronico, 35enne soccorsa dai Vigili del Fuoco di Lauria

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, nel tardo pomeriggio di ieri alle ore 19.40 circa, sono intervenuti per incidente stradale sulla strada comunale nei pressi di Agromonte Mileto frazione di Latronico (Pz).

I VV.F. in servizio presso la sede distaccata di Lauria, giunti sul posto hanno trovato una autovettura Renault Scenic fuori strada.

La conducente di anni 35 era impossibilitata a lasciare il veicolo a causa dei traumi subiti e della posizione dell’autovettura poggiata su di un fianco e sostenuta da alberi e vegetazione.

Recuperata l’infortunata con il personale 118 intervenuto, si è provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare l’insorgere di incendi.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto anche Carabinieri e 118.