Incidente mortale sulla Tito-Brienza. Un morto

Un tragico incidente si è verificato questa mattina sulla Strada Statale 95 Tito-Brienza. Una Fiat Punto e una Fiat Panda per cause in corso di accertamento si sono scontrate violentemente e sono andate praticamente distrutte. Una persona ha perso la vita restando incastrata all’interno della sua auto, un’altra è rimasta ferita e non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è successo poco prima dell’uscita per Sasso di Castalda in direzione del territorio sassese. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, due ambulanze del 118 dell’Asp Basilicata e un’eliambulanza. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di una delle due persone. La strada è stata chiusa al traffico, deviato tramite località Madonna delle Grazie.

A seguito dell’incidente occorso nella tarda mattinata di oggi, è stata ripristinata la regolare viabilità nel territorio comunale di Satriano di Lucania.