Incidente mortale sulla Bradanica, interventi in corso

In data odierna i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza delle sede distaccate di Melfi e Palazzo San Gervasio, sono intervenuti per un incidente stradale sulla strada statale 655 al Km 55.

Sono state coinvolte una vettura e un autoarticolato, nell’impatto entrambi i veicoli fermavano la loro corso sul guard rail. Per estricare le persone coinvolte sono intervenute due squadre Vigili del Fuoco entrambe composte da 5 unità e per la rimozione dei veicoli due autogrù provenienti rispettivamente dai comandi di Matera e Foggia.

Attualmente la strada risulta ancora chiusa per le operazioni in corso.

Sul posto sono intervenuti operatori 118, Carabinieri della stazione di Lavello e Anas.