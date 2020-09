Incidente mortale sulla Basentana in territorio di Bernalda

Un tragico incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 407 “Basentana”, al km 97,500, a 4 km circa dal bivio di Bernalda, direzione Metaponto: lo scontro frontale, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due autovetture.

L’impatto è avvenuto tra una Bmw 330 condotta da un ragazzo di 27 anni di Ginosa e una Renault Megane condotta da un uomo di 58 anni di Ruvo del Monte (BT). Il ragazzo di Ginosa decedeva nell’impatto mentre l’uomo di Ruvo del Monte veniva trasportato in elicottero presso l’ospedale di Policoro e non versa in pericolo di vita. Procedono i Carabinieri della Compagnia di Pisticci. L’incidente è avvenuto a 4 km circa dal bivio di Bernalda, direzione Metaponto.

Sulla strada è stato provvisoriamente istituito il senso unico alternato in corrispondenza del luogo dell’incidente.

Nei momenti immediatamente successivi all’incidente, si è resa necessaria l’interdizione totale della carreggiata stradale, con deviazione della circolazione in loco.

Sul posto sono intervenuti personale di Vigili del fuoco di Tinchi, Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine attualmente impegnati nei rilievi del caso; a seguito delle operazioni di rimozione dei mezzi incidentati e di pulizia del piano viabile sarà possibile ripristinare la regolare circolazione.

Fonte: Sassilive.it