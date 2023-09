Incidente di Pisticci, l’ultimo saluto a Gianmaria

Lutto cittadino oggi (sabato 23 settembre) a Pisticci in occasione dei funerali di Gianmaria Stincone, il ragazzo di diciassette anni morto nella notte tra mercoledì e giovedì in seguito a un incidente stradale lungo la provinciale per San Basilio.

il rito funebre sarà celebrato alle 15.30 nella Chiesa di Cristo Re. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Stincone si è messo alla guida della Fiat Panda di sua madre pur non avendo ancora conseguito la patente.

Per cause in fase d’accertamento, il giovane ha perso il controllo dell’auto ed è andato a schiantarsi contro un albero. Per lui non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. In auto con il 17enne c’era un suo amico, di 18 anni, rimasto ferito lievemente. I due tornavano da una festa di compleanno.