Incendio garage a Tramutola. Nessun ferito e intossicato

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, con il personale in servizio presso al sede distaccata di Villa D’Agri, la scorsa notte alle ore 21.00 circa sono intervenuti per incendio garage in vai Mazzini nel comune di Tramutola.

I Vigili del fuoco giunti sul posto, hanno trovato il garage all’interno di un fabbricato a due piani in fiamme, con all’interno due autovetture e materiale vario.

Il personale intervenuto ha provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza del fabbricato, impedendo che le fiamme si propagassero all’intera struttura.

Nessun ferito ed intossicato.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe, due fuoristrada ed una autobotte proveniente da Potenza per un totale di tredici unità.

Sul posto anche Carabinieri.