In scena a Viggiano il 4 agosto il Freevoices Show Choir

Sarà di scena venerdì 4 agosto alle ore 21.30 presso la piazza Regina delle Genti lucane di Viggiano il Freevoices Show Choir dell’Associazione InCanto di Capriva del Friuli in provincia di Gorizia. Il concerto, che rientra nell’ambito del ricco cartellone di eventi dell’Estate viggianese, sarà l’occasione per conoscere ed apprezzare una delle più accreditiate compagini giovanili del panorama corale italiano. Formato da una trentina di ragazzi e ragazze di età tra i 17 e ventotto anni il Freevoices Show Choir vanta al suo attivo collaborazioni di grande prestigio con artisti del calibro di Moni Ovadia e Vinicio Capossela. Con Moni Ovadia e Lucilla Galeazzi i Freevoices partecipano allo spettacolo Doppio Fronte che debutta al Ravenna Festival nel 2014, mentre, con Vinicio Capossela, il gruppo ha occasione di esibirsi in occasione del concerto che il grande artista tiene alla Villa Manin di Passariano (UD). Ma non sono solo queste le affermazioni del complesso che, come gruppo giovanile scolastico, ha al suo attivo ben tre premi nazionali conseguiti rispettivamente a Salerno, Terni ed Ercolano. Una realtà davvero singolare dunque, dal repertorio amplissimo, che spazia dalla musica popolare a quella jazz, pop e musical con performance che coniugano insieme canto e danza, suono e movimento in un connubio che rappresenta la cifra originale di questo complesso che è, non solo da ascoltare ma anche da vedere per la cura delle coreografie affidate alle attenzioni di un maestro come Marco Rigamonti del Teatro Litta di Milano.

“I Freevoices – ha scritto Moni Ovadia – fanno scaturire la qualità e l’intensità dei repertori che interpretano da un insieme di talento, di passione, di impegno non comuni unite ad una loro singolarità: la rara capacità di mettersi continuamente in gioco. “

Sarà dunque, quella di Viaggiano, una serata davvero unica per ascoltare un complesso che, anche nella sua trasferta internazionale in terra argentina, ha sempre saputo suscitare emozione ed entusiasmo raccogliendo ovunque consensi e riconoscimenti davvero significativi.