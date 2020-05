“In Lotta per un Respiro”, Alberto Giovinazzo ci commuove con un brano sugli anziani

Stiamo ricevendo in redazione molti brani scritti da autori lucani sulla situazione emergenza sanitaria. E’ davvero un bel gesto scrivere canzoni e li pubblichiamo con molto piacere.

Alberto Giovinazzo, un giovane cantautore di San Chirico Raparo durante questi giorni di quarantena ha scritto un brano sulla situazione delle case di riposo, prima che la questione diventasse di ampio dibattito pubblico. Video pubblicato su youtube il 9 aprile.

“IN LOTTA PER UN RESPIRO”

Testo: Alberto Giovinazzo Musica: Vincenzo Paladino

Scrivono su youtube gli autori:

Molti hanno definito il coronavirus una vera e propria guerra, una guerra sanitaria. Molte sono state le vittime ed a loro va la nostra vicinanza, perchè anche un pensiero può fare la differenza. “… abbiam perso i nostri anziani, la nostra città capitale…” Proprio così: in un’Italia ricca di cultura sono crollati i pilastri che la sollevavano in alto; la saggezza che caratterizzava la bellezza dell’intera nazione. Il Covid-19 ci ha colti impreparati soprattutto nel fronteggiare l’emergenza nelle case di riposo dove il contagio ha trovato via libera, portandoci via i nostri affetti più cari. E’ per queste vittime di guerra che dovremo ricostruire un’Italia colma di valori positivi, restaurando quelle bellezze che si sono plasmate con il tempo, la fatica e la speranza di erigere un paese splendido. Oggi la nostra luce è il senso di rinascita: tornare alla vita di prima con il sorriso, ponendo maggiore attenzione ai rapporti umani. Da queste macerie, in ricordo dei nostri martiri, ricostruiremo noi stessi ed un’Italia migliore!





