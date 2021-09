In Basilicata la ‘Settimana escursionistica’ del Cai. Varie escursioni in Val d’Agri

La Basilicata ospiterà dal 27 settembre al 3 ottobre la XXII edizione della Settimana escursionistica del Club Alpino Italiano (Cai). Il programma della Settimana – informa una nota del Cai regionale lucana – nell’ambito della quale si svolgerà anche il raduno nazionale di Cicloescursionismo del Cai, prevede 32 escursioni a piedi e 13 in mountain bike lungo i sentieri più suggestivi del Parco nazionale del Pollino, del Parco nazionale dell’Appennino Lucano e dei parchi regionali di Gallipoli Cognato e Dolomiti Lucane, della Murgia Materana e del Vulture.

Particolare rilevanza avrà la valorizzazione del Sentiero Italia Cai, che attraversa l’intera regione. In questi giorni “i soci volontari delle sezioni lucane del Cai di Lagonegro, Matera, Melfi e di Potenza, coordinati dal gruppo regionale, stanno verificando tutti i sentieri interessati dall’iniziativa, provvedendo laddove necessario alla loro manutenzione e segnatura. Anche i soci Cai pugliesi della vicina sezione di Gioia del Colle (Bari) stanno fornendo il loro contributo dando una mano ai volontari della sezione di Matera per tracciare e segnare la tappa del Sentiero Italia Altamura-Matera, l’unica tappa in programma per la Settimana che toccherà anche la Puglia. La tappa farà parte del nuovo tracciato del Sentiero Italia, recentemente approvato, che raggiunge la Puglia passando per il Vulture Melfese prima e Matera dopo”.

IL PROGRAMMA