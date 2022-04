In Basilicata finora arrivati 931 profughi dall’Ucraina

Sono 931 i profughi ucraini arrivati finora in Basilicata, dove sono distribuiti in 69 comuni (52 nel Potentino e 17 nel Materano).

Il dato è stato fornito ai giornalisti dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro, a margine della firma, con la sindaca del Comune di Rapone, Felicetta Lorenzo, di una convenzione (la prima in provincia) per l’accoglienza di 40 persone.

In particolare, dei 931 profughi, 671 si trovano in provincia di Potenza, distribuiti in 52 comuni, e gli altri 260 in 17 comuni del Materano.

(ANSA).