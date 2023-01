In aumento i reati ambientali in Basilicata

817 reati ambientali, 580 persone denunciate, oltre a 85 sequestri penali: sono i risultati ottenuti dai Carabinieri Forestali della Basilicata nel contrasto ai crimini ambientali nel 2022. Durante lo scorso anno le pattuglie forestali hanno svolto in regione più di 55.000 controlli in vari settori, per una media di circa 150 al giorno, e sono state controllate quasi 20.000 persone. Sempre sul fronte ambientale, molto importante è stata anche l’ attività di contrasto alle violazioni di natura amministrativa: sono stati contestati quasi 2.000 illeciti con un importo complessivo di più di 600.000 , per la massima parte introiti destinati alla Regione Basilicata.