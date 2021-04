Saranno i vaccini Pfizer con più di 70mila dosi a farla da padrone in arrivo nelle prossime settimane:

Ai 78.230 dosi si aggiungeranno qualche migliaio di monodose di vaccino Johnson e quasi 10 mila dosi di vaccino di scorta:





Nel frattempo la struttura del Commissario Figliuolo, in arrivo in Basilicata fra due giorni, ha comunicato il target che ciascuna Regione deve raggiungere sulle vaccinazioni. Per la Basilicata sono 3.100 dosi al giorno e 21.700 a settimana.