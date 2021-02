“Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”, in Val d’Agri alcune riprese della stagione 2

La seconda stagione della serie televisiva ”Imma Tataranni – Sostituto Procuratore“, liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, sarà girata anche in Val d’Agri.

Diverse le location previste che coinvolgeranno tutto il territorio valligiano: dalla Montagna di Viggiano alla Piano del Lago di Marsico Nuovo.

Il Direttore di Produzione e il location manager, della serie che è andata in onda su RAI1, ieri hanno incontrato le amministrazioni dei comuni di Marsicovetere e Viggiano per discutere i dettagli sulle riprese che si svolgeranno a marzo. Proprio la prima puntata della stagione 2 di ”Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” sarà girata nel nostro territorio.

Di seguito il post su facebook del Sindaco di Marsicovetere Marzo Zipparri:

“Grazie al prezioso contributo del consigliere comunale Giovanni Giampietro, sempre attento alla promozione del territorio e alla valorizzazione turistica di Marsicovetere, la Produzione ha scelto di ambientare a Marsicovetere parte della lavorazione della seconda serie TV proposta da Rai 1, dopo aver riscosso un notevole successo di pubblico. Le riprese saranno registrate in diverse zone del territorio comunale nei primi giorni della primavera e ancora una volta la Val d’Agri si conferma location ambita grazie alle sue caratteristiche turistico-culturali e paesaggistiche“. Le foto degli incontri:

Imma Tataranni, interpretata da Vanessa Scalera, è sostituto procuratore della Repubblica di Matera. Donna forte, determinata e piena di risorse, non fa sconti a nessuno né sul luogo di lavoro né in famiglia, tuttavia possiede un lato dolce e ironico che solo di tanto in tanto lascia emergere. La prima stagione è stata trasmessa dal 22 settembre al 27 ottobre 2019. Le riprese sono state effettuate principalmente tra Matera e Metaponto, nella frazione Serra Marina di Bernalda, nei calanchi di Montalbano Jonico, al porto turistico di Policoro e a Senise, mentre le scene finali sono state girate a Roma.

Pochi giorni dopo la fine della trasmissione è stato annunciato il rinnovo per una seconda stagione.