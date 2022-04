Il team Basilicata campione d’Italia ai campionati della cucina italiana a Rimini

Il Team Basilicata ha conquistato ieri la medaglia d’oro e la coppa Campioni d’Italia ai Campionati della Cucina Italiana 2022 di Rimini. E’ la terza volta che accade. Era già successo nel 2018 a Montichiari (Brescia) e nel 2020 sempre a Rimini nella sezione “cucina calda” . Il successo di quest’anno è impreziosito dal prestigioso premio della Critica Gastronomica assegnato al team lucano. Una squadra composta da Giuseppe De Rosa (capo team), Battista Guastamacchia, Antonio Farella, Enzo Guastamacchia, Giuseppe Pepe, Maria Ciola, Luciano De Palma, Patrizia Viola, Francesco Timpone e Nicola Stefanile. A celebrare la vittoria, anche il lucano Rocco Pozzulo, presidente della Federazione Italiana Cuochi “Questa volta è stata più difficile delle altre volte perchè abbiamo sfidato squadre molto forti. La Basilicata è riuscita a riconfermare il titolo dopo quello ottenuto nel 2020 perchè lo scorso anno causa Covid la manifestazione non è stata disputata – spiega Pozzulo – e questo secondo successo consecutivo conferma che la Basilicata sta sfornando dei campioni attraverso l’associazione e il merito non è solo del presidente ma anche del general manager della squadra Giuseppe De Rosa e di tutti i componenti”. Soddisfatto anche il presidente dell’Unione cuochi lucani, Rocco Giubileo. “I sacrifici alla lunga pagano e sono contentissimo e orgoglioso che una squadra così giovane abbia potuto riconfermare un risultato così prestigioso per la nostra regione. Ringrazio la Coldiretti che grazie al marchio ‘Io sono lucano’ ci ha supportato e ci ha dato la possibilità di portare a Rimini il meglio dei prodotti enogastronomici della nostra Basilicata che anche quest’anno sono stati i protagonisti in assoluto”.