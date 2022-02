Il SuperEnalotto fa tappa in Basilicata: a Lagonegro arriva un “5” da quasi 15 mila euro

La Basilicata si conferma fortunata: nel concorso del SuperEnalotto del 1 gennaio, come riporta Agipronews, un giocatore ha centrato un “5” del valore di 14.842,73 euro. La giocata vincente è stata registrata presso l’hotel di viale Colombo 16 a Lagonegro, in provincia di Potenza. Il Jackpot, intanto continua a salire toccando quota 150,2 milioni di euro che saranno in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Campania il “6” manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.