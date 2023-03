Il Sindaco di Moliterno Antonio Rubino è il nuovo Presidente della Comunità del Parco Nazionale Appennino Lucano

“In migliori mani la Comunità del Parco dell’Appennino lucano – Val d’Agri – Lagonegrese non poteva capitare. La nomina di Antonio Rubino, sindaco di Moliterno, al vertice dell’importante parco naturalistico lucano, è una buona notizia”. E quanto dichiarano in una nota i dirigenti di Italia Viva Basilicata – Renew Europe. “E’ un riconoscimento importante – proseguono – per lo stesso parco che negli anni scorsi ha vissuto situazioni non facili. Antonio Rubino è persona capace, come sta dimostrando alla guida dell’amministrazione comunale di Moliterno, dotata di qualità politiche importanti e del necessario equilibrio per garantire tutte le comunità interessate dal territorio del Parco”. “Per questo ci congratuliamo con lui e con tutti gli altri attori che hanno partecipato a questo risultato. Siamo convinti che da oggi verrà impressa una accelerazione importante per il bene di tutto il territorio della Val d’Agri, del Lagonegrese e dell’Appennino lucano e naturalmente per l’intera Basilicata”, conclude la dirigenza del partito.