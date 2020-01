Il Sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri nominato in Commissione Regionale per il contrasto del gioco d’azzardo





E’ il primo cittadino di Marsicovetere, Marco Zipparri ad essere stato designato, per la prima volta, in Commissione Regionale per la legge sul contrasto del gioco d’azzardo.

L’Anci di Basilicata ha infatti nominato il Sindaco del comprensorio valdagrino per la provincia di Potenza e il Primo cittadino di Miglionico per i comuni della provincia di Matera. Il fenomeno del gioco d’azzardo è in continua crescita un po’ dovunque e in quest’ultimo decennio ha assunto dimensioni sempre più rilevanti da un punto di vista socioeconomico e sanitario.

La regione Basilicata si è dotata di apposita Legge del 27 ottobre 2014, n. 30 “Misure per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (G.A.P.)” per la prevenzione, la riduzione del rischio e il contrasto della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché per la cura e la riabilitazione delle persone affette da tale patologia. Ai fini del perseguimento degli obiettivi, la Regione si avvale della collaborazione degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli enti o aziende del servizio sanitario regionale, delle associazioni riconosciute e degli enti o aziende, pubbliche o private, operanti nella lotta alle dipendenze del gioco di azzardo.

L’Osservatorio è composto dall’ assessore regionale alla Salute o suo delegato, che lo presiede; da due rappresentanti dei Comuni, designati da Anci Basilicata; un rappresentante per ciascuna Asl; un rappresentante dei Centri Servizio per il Volontariato; due rappresentanti delle associazioni di volontariato e di promozione sociale che operano nel settore da almeno un anno; un rappresentante dell’associazione famiglie “fuori gioco”.

Diversi sono i compiti dalla relazione stilata annualmente sull’esito del monitoraggio svolto nell’ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da Gap all’istituzione di un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del Gap.

“Nel 2015 gli utenti che si sono rivolti ai Ser.D. per comportamenti di addiction inerenti il gioco d’azzardo patologico sono stati 122, di cui 35 nuovi utenti assoluti, cioè mai entrati in contatto fino ad allora con i Servizi per le Dipendenze. Un utenza annuale in crescita rispetto al 2014 del 18,4%, con un incremento di 19 unità”. Per quanto riguarda il profilo di massima del giocatore d’azzardo patologico un’assoluta prevalenza maschile tra gli utenti: 115 gli uomini e 7 le donne. L’età media è di 45 anni e solitamente è coniugato ed ha un livello d’istruzione medio- basso. Prevale chi ha il diploma di scuola secondaria di Primo grado, , a cui seguono le persone con un diploma di scuola secondaria di Secondo grado, soprattutto, coloro che hanno conseguito una licenza professionale.

A tal proposito il 30 gennaio alle 18.00 il Comune di Marsicovetere e l’Associazione Famiglie “Fuori Gioco” nella Sala Consiliare di Villa d’Agri organizzano l’incontro dal titolo “Ludopatia e gioco d’azzardo: dall’illusione all’inganno“.