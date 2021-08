Il Sindaco Cicala chiede alla Regione più contributi per le attività colpite dalla crisi Covid

Il Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala, scrive all’’Assessore alle Attività Produttive della Regione Basilicata, Francesco Cupparo e ai Sindaci del Piano Operativo Val d’Agri Melandro Sauro Camastra per chiedere maggiori risorse per le attività economiche che sono rimaste senza contributi e che hanno patito molto le difficoltà portate dalla pandemia.

Di seguito la missiva inviata.

Oggetto: Richiesta Integrazione risorse finanziarie per il Bando Sostegno alle piccole Attività artigianali, commerciali, turistiche e dei servizi e il Bando a Sostegno di contributi alle aziende agricole ricadenti nel Piano Operativo Val d’Agri, Melandro, Sauro e Camastra –

Come Sindaco del Comune di Viggiano facente parte del comprensorio dei 35 comuni del Piano Operativo Val d’Agri esprimo soddisfazione e apprezzamento per i due Bandi sopra menzionati.

Come Primo Cittadino, sperando di interpretare anche la sensibilità della maggior parte dei Colleghi Sindaci, chiedo all’Assessore Cupparo però di supportare ed aiutare tutte le imprese a fronteggiare i disagi causati dall’emergenza pandemica in corso e garantire a tutti parità di trattamento e a tal fine a convocare il Comitato di Monitoraggio e Coordinamento del Pov per le opportune determinazioni e decisioni in merito.

Difatti, sono centinaia le imprese che sono rimaste senza contributi e che hanno patito molto le difficoltà portate dalla pandemia.

Spero a breve ci sia un confronto con i Colleghi Sindaci di concerto con l’Assessore Regionale Francesco Cupparo, per provare ad integrare le risorse residue mancanti anche attraverso le economie che i suddetti bandi generano.

Il momento è difficile, la crisi pandemica ed economica ancora è in atto, è nostro dovere provare a far sempre qualcosa in più, nonostante i numerosi avvisi già promossi e conclusi, per far ripartire il nostro tessuto economico imprenditoriale.

Viggiano, 26 agosto 2021

Il Sindaco