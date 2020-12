Il Rotary Club Val d’Agri per il territorio: donati test antigenici rapidi

Questa mattina a Villa D’Agri presso la sede dell’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) – ambito Val D’Agri, è stata formalizzata la consegna di una piccola scorta di “test antigenici rapidi” acquistati dal Rotary Club Val D’Agri e donati all’ADI medesima per uno screening finalizzato al tracciamento rapido di eventuali contagi da Covid-19 su pazienti fragili in assistenza domiciliare integrata e cure palliative.

La consegna è stata effettuata dal dr Petrocelli Angelo attuale Presidente del sodalizio rotariano alla coordinatrice dell’ ADI Giannotti Sofia alla presenza di una delegazione del Club Rotary e dell’ADI.

Il Rotary Club Val D’Agri da sempre attento alle problematiche più importanti del territorio, considerata la grave emergenza sanitaria causata dal coronavirus e nella consapevolezza che un tracciamento rapido e precoce dei contagi, può contribuire in misura determinante alla riduzione degli stessi, ha inteso dare un primo significativo segnale di solidarietà donando all’ADI i test antigenici rapidi, la cui carenza e difficoltà di reperimento sul mercato, sta accentuando le già notevoli problematiche sanitarie che si stanno verificando.

L’impiego dei tamponi rapidi per tracciare pazienti fragili, ma rischio generico, in assistenza domiciliare integrata, ne accresce l’utilità.

Il Rotary Club Val D’Agri con l’appoggio ed il sostegno di tutti i Soci si riserva di realizzare un secondo “service” provvedendo all’acquisto ed alla donazione di un ulteriore quantitativo di tamponi rapidi raccogliendo la pressante richiesta del territorio.

La coordinatrice dell’ADI-ambito Val D’Agri, Sofia Giannotti non ha mancato di esprimere parole di vivo apprezzamento per l’iniziativa del Rotary che arriva in un momento di comprensibili difficoltà operative per il personale sanitario impegnato nell’assistenza domiciliare e cure palliative di pazienti non ospedalizzati.