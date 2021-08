Il Rotary Club Val D’Agri dona un defibrillatore alla Pro-Loco di Villa d’Agri

Mercoledì scorso a Villa D’Agri, presso il Centro Sociale del Comune di Marsicovetere, il Presidente del Rotary Club Val D’Agri, dr. Carmine Palazzo, ha formalizzato la donazione di un DEFIBRILLATORE all’Associazione Pro – Loco di Villa D’Agri consegnandolo al Presidente arch. Luigi Laddaga.

Il dr. Palazzo ha sottolineato che questa donazione, all’unanimita’ approvata da tutto il Direttivo, rientra nel vero spirito rotariano ed e’ consono all’azione che caratterizza l’operare del Club . “ Servire per cambiare vite “ e’ il motto adottato dal Presidente Internazionale Shekar Metha e sara’ l’obiettivo che il Club perseguira’ in particolar modo nell’anno rotariano 2021 – 2022.

Donare e servire con interventi sul territorio , perche’ oggi c’e’ bisogno soprattutto di operare il bene.Ed in questo c’e’ tanta affinita’ con l’Associazione Pro – Loco che opera per la promozione e sviluppo del Territorio.

E’ intervenuto il Sindaco di Marsicovetere, dr. Marco Zipparri, che ha voluto calorosamente ringraziare il Rotary Club Val D’Agri evidenziandone la particolare attenzione al territorio e alle realta’ in cui opera. Il Sindaco ha sottolineato che Marsicovetere diventa con questa donazione ancor piu’ una citta’ cardioprotetta e ringrazia il Presidente della Pro – Loco per aver voluto mettere il Defibrillaore a disposizione di tutti collocandolo presso il Centro Sociale.

Il Presidente della Pro – Loco arch. Laddaga si e’associato a quanto detto dal Sindaco e ha ringraziato il Presidente del R.C. Val D’Agri , evidenziando , al contempo, che la presenza del defibrillatore sul territorio e’ una garanzia soprattutto per i cittadini, per i primi interventi in caso di necessita’.

La Pro – Loco ha sempre collaborato con il Rotary Club, come ha ben dimostrato nelle prime due edizioni del GIRODONANDO, Manifestazione fortemente voluta dal socio rotariano Enzo Maggio.

E’ Intervenuto, in conclusione, il dr. Donato Donnoli, Governatore del Distretto 2120 nell’ a.r. 2018-2019 nonche’ socio del Club, evidenziando che e’ bello ricevere, ma e’ ancora piu’ bello donare ed e’ questa la finalita’ dei Club Rotary. Il Rotary si caratterizza per progettare e realizzare service nell’ambito del proprio territorio. Ha puntualizzato, infine, l’importanza del Volontariato sul territorio, come per la Pro-Loco, e l’Associazionismo come per il Rotary ed Il Rotaract ( Club dei piu’ giovani rotariani ).L’unita’ delle Associazioni e’ essenziale per il cambiamento anche in questa particolare situazione, nel reciproco rispetto.