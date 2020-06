Sabato 13 giugno, in occasione della giornata dei rotariani presso l’Istituto Comprensivo G. Racioppi di Moliterno si è svolta la cerimonia di consegna del materiale informatico che il Rotary club Val d’Agri ha donato a questo Istituto. Un gesto semplice ma efficace, in un momento particolare come questo dove grazie ai supporti informatici la DAD, didattica a distanza, è riuscita a coinvolgere tutti gli alunni. La scuola non si ferma …. Neanche il Rotary.