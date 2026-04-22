Il Public Award 2026 assegnato a Marsicovetere

“La Basilicata brilla a Bruxelles e parla al cuore dell’Europa. Desidero esprimere le mie congratulazioni al sindaco di Marsicovetere, Marco Zipparri, all’Amministrazione comunale e a tutta la cittadinanza per la conquista del prestigioso Public Award 2026 nell’ambito del premio Capitali Europee dell’Inclusione e della Diversità”.

Con queste parole il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha commentato il riconoscimento internazionale assegnato nella capitale belga al comune lucano. Il premio è frutto del voto popolare espresso da migliaia di cittadini in tutta Europa e oltreoceano.

“Vincere il Public Award – dice Bardi – significa che il modello di inclusione di Marsicovetere va al di là delle carte amministrative, è percepito e condiviso dalla gente. È la dimostrazione che un piccolo comune del nostro territorio può diventare un esempio globale di civiltà e calore umano. Dimostrando come la Basilicata – conclude Bardi – sia una terra di diritti, di accoglienza e di futuro”.

Le parole del Sindaco di Marsicovetere Zipparri:

“Non è solo un premio, è la vittoria di una comunità intera. Oggi, a Bruxelles, il Comune di Marsicovetere è stato ufficialmente insignito del Public Award nell’ambito del prestigioso premio “Capitali Europee dell’Inclusione e della Diversità 2026”.

Perché questo premio è speciale?

Il Public Award è il premio del cuore e della partecipazione. Siamo stati scelti dal voto di migliaia di cittadini in tutta Europa e oltreoceano. È il riconoscimento della nostra capacità di restare uniti, di abbattere le barriere e di credere che nessuno debba essere lasciato indietro.

Dalla Basilicata all’Europa

Abbiamo dimostrato che un piccolo comune delle aree interne può diventare un modello di civiltà per l’intero continente. Questo successo appartiene: Ai cittadini di Marsicovetere che vivono l’inclusione ogni giorno. Alle associazioni che lavorano instancabilmente per l’accessibilità. Ai lucani nel mondo che hanno risposto alla nostra chiamata, dimostrando che le radici non conoscono confini.

Le parole dell’Amministrazione

“Questo premio ci dice che siamo sulla strada giusta. Essere la capitale europea della diversità per il pubblico significa che il nostro impegno per un mondo senza barriere è stato visto, condiviso e sostenuto a livello internazionale. Grazie a chiunque abbia espresso un voto per noi: oggi Marsicovetere brilla di una luce nuova: siamo detentori per il 2026 del Public Award che porteremo con orgoglio a casa!”

L’inclusione non è un traguardo, ma un viaggio che continueremo a percorrere insieme”.