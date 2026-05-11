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Eventi in Basilicata

Il Presidio Ottavia De Luise nel segno del ricordo, il 12 maggio passeggiata sul lago Pertusillo

Foto di Redazione Redazione
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Il 12 maggio ricorrerà il 51esimo anniversario della scomparsa della piccola Ottavia De Luise, la bambina di 12 anni di cui non si seppe mai più nulla, scomparsa a Montemurro, nel potentino. Libera Basilicata, il presidio locale intitolato proprio a Ottavia e i Ceas di Moliterno e Viggiano (che hanno aderito alla rete di Libera) promuovono un’iniziativa commemorativa e di impegno civile dal titolo “Ottavia: una bambina di Montemurro”. L’evento prevede una passeggiata sul lago “Sulle orme di Ottavia”, con partenza alle ore 15:00 dal piazzale del ristorante “La Romantica”. L’iniziativa vuole essere un momento di memoria, riflessione e sensibilizzazione ambientale e civile, nel segno del ricordo e dell’impegno contro ogni forma di violenza e illegalità. Attraverso il cammino condiviso, si intende valorizzare il territorio e mantenere viva la memoria della giovane Ottavia, simbolo di innocenza e futuro. L’appuntamento è aperto a cittadini, associazioni e comunità locali.
Il Presidio della Val D’Agri Ottavia De Luise di Libera Basilicata
Foto di Redazione Redazione
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