Il Presidio Ottavia De Luise nel segno del ricordo, il 12 maggio passeggiata sul lago Pertusillo

Il 12 maggio ricorrerà il 51esimo anniversario della scomparsa della piccola Ottavia De Luise, la bambina di 12 anni di cui non si seppe mai più nulla, scomparsa a Montemurro, nel potentino. Libera Basilicata, il presidio locale intitolato proprio a Ottavia e i Ceas di Moliterno e Viggiano (che hanno aderito alla rete di Libera) promuovono un’iniziativa commemorativa e di impegno civile dal titolo “Ottavia: una bambina di Montemurro”. L’evento prevede una passeggiata sul lago “Sulle orme di Ottavia”, con partenza alle ore 15:00 dal piazzale del ristorante “La Romantica”. L’iniziativa vuole essere un momento di memoria, riflessione e sensibilizzazione ambientale e civile, nel segno del ricordo e dell’impegno contro ogni forma di violenza e illegalità. Attraverso il cammino condiviso, si intende valorizzare il territorio e mantenere viva la memoria della giovane Ottavia, simbolo di innocenza e futuro. L’appuntamento è aperto a cittadini, associazioni e comunità locali.

Il Presidio della Val D’Agri Ottavia De Luise di Libera Basilicata