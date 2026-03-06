Il Presidio della Val d’Agri Ottavia De Luise di Libera Basilicata, aderisce alla campagna nazionale “Diamo linfa al bene”, una grande iniziativa diffusa in occasione dell’anniversario dei trent’anni dall’emanazione della Legge 109/1996.

La Legge 7 marzo 1996, n. 109 è la normativa italiana fondamentale che introduce il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie. Promossa da Libera, permette che beni mobili, immobili e aziende sottratte alle organizzazioni criminali vengano destinati a finalità istituzionali o trasferiti ai Comuni per scopi sociali e di pubblica utilità.

Gli immobili possono essere usati per finalità di ordine pubblico, protezione civile, o assegnati a enti locali, associazioni, comunità e organizzazioni di volontariato.

I beni confiscati sono gestiti per essere restituiti alla collettività, evitando la loro privatizzazione.

Modificando le precedenti norme antimafia (Legge 575/1965) per rendere più efficiente il riutilizzo dei beni confiscati la legge si prefigge di trasformare i patrimoni illeciti in beni condivisi, togliendo potere economico alla criminalità organizzata e promuovendo l’impegno civile

Oggi, i beni riutilizzati sono diffusi su tutto il territorio nazionale, con Sicilia, Lombardia e Campania in testa per numero di realtà assegnatari

Per questo, il 6, 7 e 8 marzo, in tutta Italia, saranno animate le piazze e strade con la campagna “Diamo linfa al bene” un’occasione per celebrare questa storia e rilanciare una richiesta concreta.

Chiediamo che il 2% del FUG (Fondo Unico Giustizia) venga destinato stabilmente al riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati.

“Il Presidio della Val D’Agri Ottavia De Luise di Libera Basilicata invita tutti a firmare le cartoline che verranno distribuite e raccolte sabato prossimo, 7 marzo in Piazza Zecchettin a Villa D’Agri, dove troverete un banchetto per la raccolta firme dalle ore 10,00 alle ore 12,00”.