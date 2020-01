Send an email

Il presidente dell’Assemblea, Cicala, incontrerà i giornalisti. Al centro dell’incontro il bilancio sulle attività realizzate sinora e uno sguardo sui principali impegni in programma per il 2020







Venerdì 31 gennaio, alle ore 10,00, presso la Sala “A”, al piano terra del palazzo del Consiglio regionale (Viale della Regione Basilicata, 6 – Potenza) il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, incontrerà i giornalisti.

Al centro della consueta conferenza stampa il bilancio sulle attività realizzate sinora e uno sguardo sui principali impegni in programma per il 2020.

L’incontro sarà trasmesso in web streaming (su pc, smartphone e tablet) dai siti internet www.consiglio.basilicata.it e www.basilicatanet.it e potrà inoltre essere seguito attraverso il profilo Twitter @CRBasilicata.