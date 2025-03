Il Presidente del C.O.N.I. Basilicata Desiderio. “Appoggio la candidatura di La Carpia, sarà lui il mio successore”

Il dodici aprile si voterà per l’elezione del nuovo presidente del C. O. N. I. regionale e tra le Federazione sportive lucane, Discipline associate, Enti di promozione sportiva, associazioni benemerite, tecnici e atleti vi è molto fermento e al contempo dubbio alcuno sulla scelta del nuovo presidente. Due i candidati, Angelo La Carpia e Giovanni Salvia. Su chi proseguirà il suo percorso alla presidenza regionale del Coni pare non avere dubbi anche il Presidente uscente, Leopoldo Desiderio, arrivato ormai alla fine del suo terzo mandato,che vede nel candidato Angelo La Carpia la figura più idonea. << Il presidente Angelo La Carpia – ci spiega Leopoldo Desiderio – mi ha affiancato negli ultimi sei anni della presidenza ed è una persona in grado di proseguire un percorso avviato e consolidato. Sto parlando di una figura preparata e competente, un vero uomo di sport che ha passato gli ultimi ventiquattro anni della sua vita a contribuire allo sviluppo dello sport lucano, collaborando con Federazioni, Discipline Associate, Enti di Promozione sportive, associazioni benemerite, tecnici e atleti>>.Il candidato La Carpia <<ha sviluppato molti progetti sportivi e didattici, in collaborazione con diverse Federazioni, ha contribuito a sviluppare diversi eventi sportivi, diversi campionati e soprattutto ha cercato di portare lo sport in ogni angolo della regione Basilicata>> spiega Desiderio, aggiungendo un dato importante che l’elettorato non dovrà tralasciare :<< il presidente Angelo La Carpia conosce da vicino il mondo sportivo. È stato spesso presente sulla gestione di numerose problematiche del territorio, proponendo diverse soluzioni che poi presenterà anche nel suo programma, prima delle elezioni. Ma soprattutto-sottolinea Leopoldo Desiderio – ha stretto ottimi rapporti con i sindaci e con gli assessori lucani con cui ha collaborato per lo sviluppo delle attività didattiche sportive>>. Ma il candidato La Carpia è stato anche relatore in diversi convegni fiscali sulla riforma dello sport. Ha inoltre mostrato vicinanza alle associazioni, società e federazioni durante la pandemia. Le società sportive lucane attendevano i suoi video messaggi, che arrivavano con una certa puntualità, al fine di comunicare, con precisione e parsimonia, le ottemperanza dei numerosi DPCM, emessi con cadenza settimanale. Dunque si uomo di sport, che ha conseguito riconoscenze importanti, come la Stella al merito sportivo di bronzo e d’argento,ma anche grande comunicatore, una dote che non può e non deve mancare nel mondo sportivo . Questo al fine di sostenere lo sport lucano, comprenderne le problematiche, affiancare e supportare le associazioni e le società sportive, il tutto sostenuto da competenza e chiaramente chiarezza comunicativa, che renderà tutte le progettualità messe in campo immediatente recepibili da tutti. <<Nessuno Scettro, nessuna corona, ho scelto un manager dello sport qualificato, umile e pieno di amore verso lo sport>> conclude Leopoldo Desiderio, Presidente uscente del C.O.N.I. Basilicata.