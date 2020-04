Il Presidente Bardi dispone indagine sulla morte di Antonio Nicastro legata al Covid-19

Send an email





In seguito alla morte del signor Antonio Nicastro il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ordinato l’apertura di una indagine immediata per evidenziare eventuali responsabilità e per prendere tutte le misure necessarie conseguenti.





Con Antonio Nicastro salgono a 11 le vittime con Coronovirus in Basilicata (una dodicesima vittima lucana è morta a Sala Consilina), 4 di questi decessi erano della Val d’Agri aggiungendo la donna della provincia di Salerno ma con la figlia residente a Spinoso: