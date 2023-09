Il premio Bisceglia e la passione per le notizie

Si terrà il 26 settembre a Roma, la manifestazione finale della VII edizione del Premio giornalistico Alessandra Bisceglia per la comunicazione sociale. L’evento si svolgerà nell’Aula Magna dell’Università Lumsa, promotrice del concorso insieme all’Ordine dei Giornalisti e alla Fondazione Alessandra Bisceglia. Il Premio è dedicato alla memoria di Alessandra Bisceglia, giovane giornalista lucana scomparsa prematuramente il 3 settembre di 15 anni fa, in seguito ad una malformazione vascolare rarissima. Saranno premiati i migliori elaborati nelle sezioni “Servizi radio-televisivi; articoli su agenzie di stampa, quotidiani e periodici; servizi, articoli, podcast e multimediali sul web”. La premiazione sarà preceduta da un corso-convegno, con inizio alle ore 15 circa, dal titolo “Il giornalismo e le grandi paure. I media tra allarmismo e corretta informazione”, che consentirà ai giornalisti partecipanti di ottenere crediti per la formazione continua. I vincitori e i riconoscimenti speciali nella seconda parte della serata, che inizierà intorno alle 18.30. Numerosi e di spessore i relatori che interverranno al convegno e alla premiazione finale.