Il percorso formativo in lingua inglese “English is cool” ha preso il via a Moliterno

Nel primo pomeriggio di ieri sabato 29 febbraio ha preso il via l’iniziativa intrapresa dalla Proloco Campus Moliterno del percorso formativo in lingua e cultura inglese “English is cool” a cui hanno aderito numerosi allievi scegliendo tra l’opzione Corso base strutturato con una didattica integrale o gruppo di lavoro impostato sulla proposta di molteplici attività pratiche finalizzate a migliorare l’inglese parlato ed a “farsi l’orecchio” con la nuova lingua.