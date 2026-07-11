Il Parco della Grancia si accende tra musica e comicità

Il Parco della Grancia a Brindisi Montagna si prepara ad accogliere due serate all’insegna dello spettacolo e dell’intrattenimento, in programma sabato 11 e domenica 12 luglio. Il fine settimana si aprirà sabato 11 luglio con “Bauli Free Che Voce!”, il contest dedicato ai cantanti emergenti.

Gli artisti in gara si sfideranno per conquistare l’accesso diretto alla serata successiva, che consentirà al vincitore di esibirsi sul palco dello show. La conduzione della serata sarà affidata al duo comico Boccasile & Maretti, con la partecipazione della DJ Imanuela Aisien.

Domenica 12 luglio l’attenzione si sposterà sulla registrazione della quarta edizione di “Rossotono Che Sera!”, lo show di piazza di Telenorba che verrà successivamente trasmesso in prima serata, per cinque puntate, a partire da martedì 14 luglio.

Sul palco, alla conduzione di Mary De Gennaro, si alterneranno ospiti del panorama musicale e della comicità. Saranno inoltre riproposte le incursioni satiriche di Boccasile & Maretti.

Con questo appuntamento, il Parco della Grancia si conferma uno scenario naturale e storico di grande fascino, ma anche un palcoscenico vivo, capace di accogliere grandi eventi culturali e di intrattenimento per il pubblico lucano e per i turisti presenti sul territorio.

L’appuntamento è quindi per sabato 11 e domenica 12 luglio, a partire dalle ore 21:00, per due serate di condivisione e divertimento.

Ingresso libero fino a esaurimento posti, si consiglia l’arrivo alle ore 19:30.