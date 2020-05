Il Gruppo C.A.M . e la Comart hanno incontrato l’Assessore Regionale Francesco Cupparo. Sul tavolo proposte concrete per la ripartenza

Il Gruppo C.A.M. Commercianti Ambulanti Moliterno, e la Comart, Commercianti e Artigiani di Villa D’Agri, sono stati ricevuti dall’Assessore Francesco Cupparo presso il Dipartimento Attività produttive. All’incontro hanno partecipato anche i sindaci Marco Zipparri di Marsicovetere e Giuseppe Tancredi di Moliterno accompagnato all’’Assessore Michele Di Trani. Le due associazioni valdagrine che già nei giorni passati si erano rivolte agli amministratori regionali con puntuali e dettagliate missive, facendo il punto della situazione commerciale e artigianale in seguito alla crisi provocata dall’emergenza sanitaria nazionale, hanno ribadito la necessità di aiuti inderogabili per poter ripartire in sicurezza e con il passo giusto. Coscienti di una crisi che non si placherà ad emergenza sanitaria finita, i presenti hanno chiesto finanziamenti a fondo perduto e finanziamenti a lungo termine e a tasso zero oltre all’abbattimento della Tari, della Tosap e della Cosap( occupazione suolo pubblico).





E’ inderogabile e opportuno per il Gruppo CAM ambulanti, prima ancora della ripartenza e nel rispetto di un fondamentale equilibrio tra commercio fisso e ambulante , rivedere la legge regionale sul commercio su aree pubbliche, ormai datata e necessaria di nuove norme che pianifichino il commercio itinerante e i mercati in ogni paese della regione, fissando il giusto rapporto banchi/popolazione per ogni evento mercatale o fieristico. L’Assessore Cupparo, prima ancora di emanare un dispositivo, per altro già abbozzato, ha detto di voler aspettare il nuovo decreto di Aprile/Maggio del Governo per poi poter orientare al meglio le risorse a disposizione, indirizzandole verso quelle aziende e attività più bisognevoli. Senza dubbi innovativa la proposta di invitare a riprogrammare, per i comuni interessati, i fondi residui del Programma Operativo Val D”Agri in atto, dando la facoltà ai comuni aderenti che lo volessero, di destinarli a sostegno delle attività produttive. Concordi i Sindaci Tancredi e Zipparri, primi cittadini dei due centri che in campo produttivo-commerciale hanno fatto la storia della Valle.

Nel congedarsi il Gruppo CAM ha ribadito la necessità di fare subito e di dare risposte chiare e certe a categorie che non possono permettersi ulteriori estenuanti attese. Ogni giorno perso potrebbe essere l’ultimo per tante partite iva di fatto sul lastrico.

Giuseppe Cassino