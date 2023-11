Il Festival Appennino Mediterraneo per la parità. A Calvello, domenica 12 novembre “Faraualla” in concerto

Giornata dedicata alle donne a Calvello domenica 12 novembre presso il Convento Santa Maria de Plano a partire dalle ore 18.

Si parte con convegno promosso dall’Amministrazione Comunale per confrontarsi sul ruolo della donna e la parità di genere, e a seguire alle ore 19.30 concerto della “Faraualla”.

Lo spettacolo dal titolo “Sind”, messo in scena da un quartetto di donne, accompagnato da due percussionisti, che hanno trovato interesse comune nella ricerca sull’uso della voce come “strumento”, attraverso la pratica della polifonia e la conoscenza delle espressioni vocali di diverse etnie e di periodi storici differenti. Il progetto artistico è un viaggio ideale nella medicina popolare ancorata alla tradizione pugliese e del sud in cui scongiuri, esorcismi, semplici gesti apotropaici sono utilizzati per allontanare il male.

Il Festival è patrocinato da ASviS e in particolare sostiene e promuove l’Agenda 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile. La giornata dedicata alle donne in particolare incontra il goal 5 dell’Agenda: per il 2030 raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di donne e ragazze.