Il docufilm “Due Ma Non Due” verrà proiettato a Moliterno, Montemurro e Marsicovetere

Arriva in Val D’agri “Due Ma Non Due”, il docufilm interamente girato in Val d’Agri e Calvello.

Tre appuntamenti gratuiti a Moliterno, Montemurro e Marsicovetere, realizzati con la collaborazione della Amministrazioni cittadine, per garantire a tutti l’occasione di tornare in sala, in totale sicurezza secondo le normative vigenti e vedere una pellicola dedicata alla propria terra.

Guarda il TRAILER di “Due Ma Non Due”.

Gli appuntamenti:

MOLITERNO – lunedì 25 ottobre 2021, ore 20.30, presso il Cine Teatro Pino

QUI il LINK per prenotare il tuo biglietto gratuito.

MONTEMURRO – giovedì 28 ottobre 2021, ore 17.30, presso la Sala Convegni San Domenico.

QUI il LINK per prenotare il tuo biglietto gratuito.

VILLA D’AGRI (MARSICOVETERE) – venerdì 29 ottobre 2021, ore 19.30, presso il Centro Sociale “A.Montano”

QUI il LINK per prenotare il tuo biglietto gratuito.

Saranno presenti in sala il regista e gli attori.

Posti limitati, prenotazione gratuita, obbligo di green pass.

“Due Ma Non Due” è stato premiato nella cornice della Mostra del Cinema di Venezia con il “Log To Green Movie Award”, assegnato al film dell’anno che meglio rappresenta storie di sostenibilità e solidarietà sociale e presentato in prima assoluta a Milano al Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo.

“Due Ma Non Due”, regia di Iacopo Patierno, scritto da Federica Sozzi, è la storia di persone accomunate dall’impegno a dare valore alla propria vita. Due Ma Non Due si svolge tra le montagne dell’Alta Val d’Agri e della Val Camastra, in Basilicata. La famiglia Volpe alleva mucche podoliche che pascolano nei boschi e danno il latte solo se hanno accanto il loro vitello. Rodrigo è un artista che cerca un muro per realizzare un dipinto che serva a rafforzare l’identità di quel luogo attraverso la tradizione e i simboli condivisi. Giovanni e Benedetta hanno un ranch dove i cavalli vengono addestrati attraverso una relazione basata su un tale rispetto che gli animali sono ormai in grado di trasformare in meglio gli stati vitali di qualsiasi cliente.

Sono le storie di persone accomunate dalla consapevolezza di una non dualità tra sé e l’ambiente, tra la nostra decisione e il luogo in cui viviamo.

Due Ma Non Due è stato prodotto da Jacopo Fo Film (Gruppo Atlantide) con il sostegno di Eni e il patrocinio della Lucana Film Commission e di Comuni del territorio.

Due Ma Non Due è una delle iniziative del progetto CuoreBasilicata.it realizzato con il coordinamento di Jacopo Fo e Bruno Patierno.