Il Corleto Perticara vince il torneo del Sauro organizzato da TotalEnergies

Si è conclusa con la vittoria del Corleto Perticara, la decima edizione del “Torneo del Sauro” – Memorial Angelo Gilson Montano, il quadrangolare di calcetto organizzato da TotalEnergies EP Italia con il patrocinio delle amministrazioni di Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione. Le gare, che hanno coinvolto un vasto pubblico fra sportivi, appassionati, amici e parenti dei partecipanti si sono svolte per tutta la giornata di domenica nel campo polivalente “Nelson Mandela” di Corleto Perticara.

Al secondo posto si è piazzato il Gorgoglione, superato nella finalissima dalla compagine casalinga, mente la rappresentativa di TotalEnergies ha chiuso in terza posizione per aver prevalso nella finalina sul team di Guardia Perticara. In serata si è svolta la cerimonia di premiazione di tutte le squadre, seguita da un momento conviviale con musica e prodotti della gastronomia lucana in piazza Papa Luciani presso l’“Angolo dell’Agorà”.

“Un grande applauso – ha detto Paola Ferretti, responsabile Comunicazione di TotalEnergies EP Italia – va a tutte le ragazze e i ragazzi che si sono messi in gioco in questa manifestazione appassionante ed inclusiva, ma anche agli allenatori, ai presidenti delle società sportive, allo staff organizzativo e tecnico e a tutti coloro che hanno permesso la buona riuscita dell’evento”.