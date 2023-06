Il Consiglio Regionale intitola a Gabriele Di Mauro una sala

La sala n. 209, sita al secondo piano della sede istituzionale del Consiglio regionale, in Via Verrastro a Potenza, sarà intitolata alla memoria del dott. Gabriele Di Mauro, scomparso il primo febbraio scorso, per il suo impegno al servizio della Basilicata, così come deliberato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio su proposta del presidente Carmine Cicala.

La cerimonia si svolgerà lunedì prossimo, 26 giugno, alle ore 16.

Gabriele Di Mauro si è spento all’età di 82 anni. Presidente dell’associazione degli ex consiglieri regionali, nella sua intensa vita di amministratore e politico ha svolto numerosi incarichi.

E stato vicepresidente della giunta regionale lucana dal 1987 al 1993, assessore regionale all’agricoltura (1985-1990) e alla sanità e all’ambiente (1990-1993). Prima era stato sindaco di Tramutola per due volte e assessore provinciale ai lavori pubblici.

“Gabriele Di Mauro – commenta il Presidente Carmine Cicala – ha dedicato molti anni della sua vita alla politica, una vera passione vissuta come una missione, svolgendo numerosi ruoli istituzionali con il solito garbo che lo contraddistingueva e lavorando sempre per il bene della comunità. La sua passione per la giustizia e lʹuguaglianza si rifletteva nelle sue azioni quotidiane. Lo ricordo sempre intento all’ascolto delle preoccupazioni delle persone e impegnato a lavorare con l’obiettivo di trovare soluzioni concrete ad ogni singolo problema.

È per queste ragioni – conclude – che ho deciso di condividere con l’Ufficio di Presidenza, la volontà di intitolargli una sala del Consiglio regionale della Basilicata, in modo che il suo nome e il suo contributo alla comunità possano restare vivi negli anni a venire e possano essere di ispirazione per le future generazioni così da continuare ad onorare la sua eredità”.

Di seguito, lo speciale VIDEO che la nostra redazione ha dedicato a Gabriele Di Mauro: